Перелет над Северным полярным кругом

Впервые группа чешских искателей приключений, во главе с пилотом Михалом Кубатом и путешественником Мирославом Наплавой, совершила перелет на воздушном шаре над территорией Северного полярного круга. Старт осуществился 1 апреля сего года в Финляндии в озерной области Kemijärvi. Всего путешественники пролетели 23 километра на высоте 951 метров.

Прежде чем отправиться в путь, экипажу воздушного шара пришлось несколько дней ждать подходящей погоды. «Полет был идиллическим, что обеспечили надежные газовые горелки. Если бы они отказали на морозе, то нам несдобровать. Мы бы закончили свой полет в кронах деревьев», - прокомментировал событие Мирослав Наплава.