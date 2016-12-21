Новости Перед Рождеством 2016 г. в Чехии было продано 2 млн «рождественских звезд»

21-12-2016 10:17 | Катерина Айзпурвит

Растение под названием «рождественская звезда», или Euphorbia pulcherrima, то есть молочай, является в Европе традиционным символом Рождества. В этом году в Чехии зафиксировано рекордное число продаж этого растения - жители страны приобрели около 2 млн цветочных горшков. Из Мексики в Европу цветок попал после Второй мировой войны, а в Чехословакии стал продаваться перед зимними праздниками начиная с 1970-х.

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Теннисистка Петра Квитова призвала напавшего на нее грабителя добровольно сдаться полиции 22-12-2016 18:04 | Катерина Айзпурвит Чешская полиция опубликовала фоторобот преступника, напавшего на двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову в ее собственной квартире в городе Простейов. Согласно предварительным выводам следствия, злоумышленник проник в жилище чемпионки с целью грабежа. Во время нападения теннисистка, являющаяся левшой, получила ножевое ранение левой руки, на которой впоследствии пришлось оперировать поврежденные сухожилья. Светловолосого мужчину в возрасте примерно 35 лет и ростом около 180 см теперь разыскивает полиция. «Я очень хорошо тебя помню. Я описала тебя так подробно, что тебя все равно поймают, так лучше сдайся сам», – такое обращение теннисистки к нападавшему процитировал пресс-секретарь спортсменки Карел Тейкал.

Чешские дети – на 19 месте в мире по числу попыток проникнуть на запрещенные Интернет-сайты 22-12-2016 17:15 | Катерина Айзпурвит Из мониторинга, проведенного «Лабораторией Касперского», следует, что несовершеннолетние жители Чешской Республики входят в первую двадцатку в мире по количеству попыток проникнуть на запрещенные Интернет-ресурсы. Статистика была получена на основании анализа программ «родительского контроля», установленных на домашних компьютерах в 89 странах. Первое место в этом рейтинге занимают дети из Израиля, Великобритании и США. Израильтяне пытаются проникнуть на заблокированные веб-сайты в среднем 775 раз в год. В Чехии этот показатель составляет за год 143 попытки. К числу популярных запретных ресурсов относятся сайты, посвященные таким темам как алкоголь, наркотики, загрузка нелегального программного обеспечения, азартные игры и страницы для взрослых.

Мусульманка из Чехии опубликовала письмо в адрес ИГИЛ, в котором прокляла террористическую организацию 22-12-2016 15:07 | Катерина Айзпурвит «Я хочу… начать свое письмо с проклятия. Вы – носители зла и ненависти», – написала на своей странице в Facebook ученица гимназии г. Теплице, которую в апреле 2016 г. пытались исключить из этого учебного заведения за ношение хиджаба. «Нам, мусульманам, пришлось привыкнуть к тому, что вы убиваете, однако мы не можем вынести, что вы убиваете невинных людей от нашего имени, от имени нашей религии и нашей Книги», – говорится в обращении. В ходе конфликта по поводу ношения хиджаба директор гимназии, вставший на сторону ученицы, подчеркнул, что она способствует установлению атмосферы добрососедских отношений с арабской диаспорой города Теплице.

Прокуратура выдвинула обвинение против гражданина ЧР, планировавшего присоединиться к ИГИЛ 22-12-2016 14:57 oбновлено | Катерина Айзпурвит Прокурор выдвинул против гражданина ЧР, планировавшего присоединиться к ИГИЛ, обвинение в подготовке теракта. Как сообщает «Чешское Радио», данное преступление предусматривает исключительную меру наказания, что, согласно чешскому законодательству, означает «вплоть до пожизненного заключения». Дело передано на рассмотрение краевому суду г. Пльзень. Обвиняемый, которого СМИ называют «Ян С.», 5 февраля 2016 г. был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке сесть на рейс до города на границе, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек был отправлен обратно в Чехию и с июля 2016 г. находится под стражей.

Глава МИД ЧР подвел итоги визита в Индию 22-12-2016 13:13 | Катерина Айзпурвит В ходе официального визита в Индию глава чешской дипломатии Любомир Заоралек провел встречу со своим индийским коллегой, государственным министром по иностранным делам Мубашаром Джавадом Акбаром и другими представителями правительства страны. Основными темами переговоров стали дальнейшее расширение торговых связей, сотрудничество в области безопасности, науки и туризма и планирование встреч на высшем уровне лидеров двух стран. Министры также договорились начать процесс облегчения визового режима. Любомира Заоралека сопровождала в поездке делегация, организованная Союзом промышленности и торговли ЧР.

Из-за обнаружения подозрительной сумки была закрыта одна из станций пражского метро 22-12-2016 12:46 oбновлено | Катерина Айзпурвит Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегликова, станция «И.П. Павлова» столичного метрополитена в течение часа была закрыта для пассажиров. Полиция приняла превентивные меры после обнаружения там подозрительного рюкзака. Поезда следовали мимо станции без остановок. Поскольку пиротехник не обнаружил в сумке взрывчатых веществ, метро уже возобновило обычный режим работы.

В Чехии проходит забастовка сотрудников почты 22-12-2016 11:43 | Катерина Айзпурвит Профсоюзы призвали сотрудников почты вновь провести забастовку с требованием повышения заработной платы на на 2500 крон (92,5 евро). Как сообщил ČTK член координационного забастовочного комитета Эвжен Дворский, в центре по сортировке почты в Праге с полуночи до 10 ч утра в протесте приняло участие около 250 работников. Несколько десятков человек поддержали забастовку в логистических почтовых центрах в Усти-над-Лабе, Брно и Оломоуце. При этом руководство Чешской почты сообщает лишь о 84 бастующих. В почтовых отделениях забастовка не проходит. Протесты продлятся весь день в режиме эстафеты, которая будет передаваться от одного центра к другому. Накануне профсоюзы сообщили, что участие в акции подтвердили 600 сотрудников почты.

Прогноз погоды на пятницу, 23 декабря 22-12-2016 11:35 | Катерина Айзпурвит В пятницу, 23 декабря, синоптики обещают пасмурную облачную погоду, на востоке страны — туман. Местами возможен дождь. Ночью температура воздуха – от нуля до минус четырех градусов Цельсия. Днем – от одного до пяти градусов тепла. Слабый западный и южный ветер 2-5 м/с.

35% чехов называют себя верующими 22-12-2016 09:22 | Катерина Айзпурвит По данным исследования, проведенного агентством STEM, 8% чехов посещает храм не менее одного раза в месяц, 10% ходит в костел несколько раз в год. При этом, хотя 51% граждан страны вообще годами не бывает в храмах, на данный момент 35% чехов называют себя верующими. «На Рождество в костелы ходят, прежде всего люди, которые верят в Бога, однако посещение храма относится к рождественским традициям трети семей, которые можно отнести, скорее, к неверующей части населения, и даже тех, кто никак не может считаться верующим», – говорится в докладе STEM. В 1995 г. верующими себя называли 39% респондентов, а в 2012 г. этот показатель снижался до 30%.