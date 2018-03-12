Пенсионеры и студенты получат скидку на проезд в пригородных поездах и автобусах, заявил премьер

С 10 июня 2018 года пенсионеры старше 65 лет и студенты в Чехии должны получить скидку в размере 75% на проезд в пригородных поездах и автобусах. Нововведение обойдется государственной казне в 5,8 миллиардов крон (229 млн евро). Об этом в программе Чешского телевидения сообщил премьер-министр в отставке Андрей Бабиш, лидер победившего в выборах движения ANO.

В своем предвыборном манифесте ANO обязалось предоставить пожилым и студентам право на бесплатный проезд на ж/д транспорте, однако в воскресенье премьер, помимо прочего, пояснил, что льготный проезд по железной дороге не решил бы проблемы с учетом того, что поезда останавливаются далеко не во всех населенных пунктах.

Одновременно Бабиш отметил, что перевозчики вправе не предоставлять льготы данным категориям пассажиров на проезд на некоторых особо перегруженных участках.