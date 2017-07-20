Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан послал своему польскому коллеге Збигневу Зиобру письмо, в котором выражает свою обеспокоенность тем, что в Польше обсуждается реформа судебной системы. Он также призвал пересмотреть законопроект о Верховном суде, который был ранее утвержден польским парламентом в первом чтении. Польша в этой связи подверглась критике и со стороны Европейского Союза. Напомним, что автором законопроекта являются депутаты правящей партии «Закон и справедливость». Документ, в частности, предполагает реорганизацию Верховного суда, отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет ведомство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.