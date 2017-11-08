Павла Францоуза не пустят из Челябинска

Эва Туречкова
08-11-2017
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Руководство ХК «Трактор» отказало чешскому вратарю Павлу Францоузу в преждевременном расторжении контракта. Павел Францоуз хотел покинуть Челябинск из-за того, что его не пускают на площадку.

«У нас два прекрасных вратаря и мы рассчитываем на обоих», - сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. Францоуз не встал в ворота с сентября, главный вратарь сезона – Василий Демченко.

По словам главного тренера чешской хоккейной сборной Йозефа Яндача, ситуация Францоуза затруднена еще и тем, что главный тренер вратарей в Челябинске - отец Василия Демченка. По словам Губарева, этот факт роли не играет.

 
 
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