Павла Францоуза не пустят из Челябинска

Руководство ХК «Трактор» отказало чешскому вратарю Павлу Францоузу в преждевременном расторжении контракта. Павел Францоуз хотел покинуть Челябинск из-за того, что его не пускают на площадку.

«У нас два прекрасных вратаря и мы рассчитываем на обоих», - сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. Францоуз не встал в ворота с сентября, главный вратарь сезона – Василий Демченко.

По словам главного тренера чешской хоккейной сборной Йозефа Яндача, ситуация Францоуза затруднена еще и тем, что главный тренер вратарей в Челябинске - отец Василия Демченка. По словам Губарева, этот факт роли не играет.