Патрик Шик не перейдет в «Ювентус»

Тимур Кашапов
20-07-2017
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Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в Ювентус. Это подтвердил клуб на своем официальном сайте. «Ювентус» и «Сампдория» согласовали условия трансфера Шика в середине июня, юный чех должен был обойтись «Старой Синьоре» в 30 млн евро. Однако в ходе повтороного медобследования у игрока были выявлены проблемы с сердцем. Сначала «Ювентус» хотел арендовать форварда, но позднее отказался от сделки. Теперь на форварда претендует миланский «Интер».

 
 
 
 
 
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