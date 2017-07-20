Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в Ювентус. Это подтвердил клуб на своем официальном сайте. «Ювентус» и «Сампдория» согласовали условия трансфера Шика в середине июня, юный чех должен был обойтись «Старой Синьоре» в 30 млн евро. Однако в ходе повтороного медобследования у игрока были выявлены проблемы с сердцем. Сначала «Ювентус» хотел арендовать форварда, но позднее отказался от сделки. Теперь на форварда претендует миланский «Интер».