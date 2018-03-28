Пасху празднует более 70% чехов

Как показывает исследование, проведенное агентством Rondo.cz, Пасху отмечает 71% чехов. Большую часть из этого числа составляют женщины, соблюдающие праздники, прежде всего, ради детей. Расходы на подарки и награды колядующим составляют в среднем 500 крон (19,5 евро).

Жители страны предпочитают проводить этот праздник дома, однако после того как недавно Великая пятница была объявлена выходным днем, увеличивается число тех, кто отправляется в эти дни в путешествие.

Хотя Пасха считается главным праздником христианского календаря, в храмы в эти дни ходит лишь 15% чехов. Среди пасхальных традиций наибольшей популярностью пользуется раскрашивание яиц и обычай стегать женщин «помлазкой» – косичкой из прутьев, украшенной яркими лентами. Это делает 70% тех, кто празднует Пасху. Однако лишь 30% чехов сами плетут «помлазку», для чего часто используют инструкции, опубликованные в Интернете.