Пасха в окружении бетонных надолбов

Антон Каймаков
13-03-2018
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В целях безопасности посетителей пасхальных ярмарок пражская мэрия, как и в рождественские праздники, распорядилась установить бетонные заграждения на въездах на столичные площади. Внедрение профилактических мер вызвано ухудшением ситуации в мире. В прошлом террористы в разных городах совершили несколько наездов грузовыми автомобилями в толпу горожан и туристов в местах большого скопления народа.

В местах проведения пасхальных ярмарок также будет проводиться усиленное патрулирование полицией.

 
 
 
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