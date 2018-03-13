Пасха в окружении бетонных надолбов

В целях безопасности посетителей пасхальных ярмарок пражская мэрия, как и в рождественские праздники, распорядилась установить бетонные заграждения на въездах на столичные площади. Внедрение профилактических мер вызвано ухудшением ситуации в мире. В прошлом террористы в разных городах совершили несколько наездов грузовыми автомобилями в толпу горожан и туристов в местах большого скопления народа.
В местах проведения пасхальных ярмарок также будет проводиться усиленное патрулирование полицией.
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