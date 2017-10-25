Партия пиратов отложила принятие решения о поддержке конкретного кандидата на пост главы парламента

Руководство Партии пиратов в расширенном составе примет решение о поддержке конкретного кандидата на пост председателя нижней палаты на своем заседании 28 октября.

Среди представленных кандидатов – Радек Вондрачка из партии ANO и глава партии гражданских демократов (ODS) Петр Фиала.

Об этом сообщил после переговоров, проведенных с гражданскими демократами, лидер «пиратов» Иван Бартош, котрый ранее указывал на то, что Вондрачек обладает соответствующим опытом, поскольку занимал пост заместителя председателя парламента предыдущего созыва.