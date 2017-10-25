Партия пиратов отложила принятие решения о поддержке конкретного кандидата на пост главы парламента

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Руководство Партии пиратов в расширенном составе примет решение о поддержке конкретного кандидата на пост председателя нижней палаты на своем заседании 28 октября.

Среди представленных кандидатов – Радек Вондрачка из партии ANO и глава партии гражданских демократов (ODS) Петр Фиала.

Об этом сообщил после переговоров, проведенных с гражданскими демократами, лидер «пиратов» Иван Бартош, котрый ранее указывал на то, что Вондрачек обладает соответствующим опытом, поскольку занимал пост заместителя председателя парламента предыдущего созыва.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 