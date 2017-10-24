Партия ANO не будет выставлять собственного кандидата на президентских выборах

Как сообщил представителям СМИ Андрей Бабиш, лидер победившего на парламентских выборах движения ANO, его партия не намерена выставлять собственного кандидата на президентских выборах 2018 г.

По словам Андрея Бабиша, на данный момент выборы на пост президента не стоят на повестке партии, поскольку после парламентских выборов приоритетным вопросом является новый состав нижней палаты. При этом еще весной Андрей Бабиш не исключал участия в президентских выборах кандидата от ANO.

Решение о том, какую позицию займет ANO по отношению к выборам на пост главы государства и баллотирующимся кандидатам, будет принято на партийном референдуме 1 ноября.