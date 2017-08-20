Партийные think-tanks получат государственные дотации

Партии смогут организовать собственные образовательные политические институты на которые получат дотации от государства. Впервые так называемые think-tanks могут рассчитывать на получение средств из бюджета Чехии после осенних парламентских выборов. В связи с этим некоторые образовательные центры, до сих пор считающиеся независимыми, превратятся в партийные.

Поправку, которая позволяет политическим партиям создавать собственные образовательные институты, разработало МВД Чешской Республики. По словам пресс-секретаря ведомства внутренних дел Клары Пекницевой, речь идет о поддержке деятельности организаций, укрепляющих демократическую политическую систему. Think-tanks в первую очередь проводят дискуссии и встречи со специалистами на различные актуальные темы. Государственные дотации им будут предоставлены только в том случае, если они не будут отклоняться от образовательной деятельности.