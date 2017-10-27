Партии христианских демократов и коммунистов подытожат итоги парламентских выборов

Лорета Вашкова
27-10-2017
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Представители руководств партий христианских демократов и коммунистов обсудят в пятницу на своих заседаниях итоги парламентских выборов, не оправдавших их надежд. Председатель старейшей христианской партии (KDU-ČSL) Павел Белобрадек ранее сообщил, что во время общереспубликанской конференции oн готов освободить занимаемую им должность.

Члены совета партии KDU-ČSL, тем не менее, полагают, что Белобрадек должен остаться на своем посту. 27 октября также состоится заседание новоизбранных депутатов от партии социал-демократов.

 
 
 
 
 
 
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