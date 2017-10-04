Партии продолжат предвыборный марафон на радио и телевидении

Политические партии и движения начнут свои избирательные компании в парламент Чешской Республики со вторника и в эфире «Чешского телевидения» и «Чешского радио». К рекордным по числу участников октябрьским парламентским выборам было допущено более 7,5 тыс. кандидатов. Помимо публичных мероприятий партии представляют свою программу с помощью видеопрограмм также в сети Интернет.

Партиям предоставляется равное эфирное время на каналах общественного теле- и радиовещания, в общей сложности 14 часов, которые они вправе использовать для представления своих программ и кандидатов, претендующих на роль народных избранников. На одно депутатское кресло в текущем году претендует 38 человек.

По мнению экспертов, исследующих средства и этапы формирования общественного мнения, в целом данный вид пропаганды целей партии не играет, однако, существенной роли в выборе избирателей.