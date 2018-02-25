Партии левого толка теряют членскую базу

Антон Каймаков
25-02-2018 oбновлено
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Парламентская Коммунистическая партия Чехии и Моравии за 4 года лишилась около 14 тысяч своих членов. К 31 декабря 2017 года в компартии состояло 37 402 человека. При этом в конце 2013 года общее количество партийцев составляло 51 тысячу граждан. Членская база коммунистов также является самой возрастной.

Теряют членов и социал-демократы, которые во время последних парламентских выборов потеряли лидерские позиции. Точных актуальных данных о количестве сторонников Чешской социал-демократической партии с партбилетом в кармане в данный момент нет, однако, по оценкам разных специалистов, их может быть около 19 тысяч человек. При этом в 2016 году в рядах социал-демократов состояло 20 349 человек, а в 2014 – почти 23 тысячи партийцев.

Одновременно разрастаются ряды «новых» политических субъектов. Согласно заявлению пресс-секретаря движения Свобода и прямая демократия, в рядах SPD ныне состоит 1200 человек, 4000 внесено в список «горячих» кандидатов, а еще 12 000 человек прислали свои анкетные данные с просьбами о прием.

Разрастается также членская база Пиратской партии. После выборов субъектом было принято 1200 формальных заявлений на членство, 200 человек позже официально подтвердили свое желание стать «пиратами», 53 человека были приняты, а еще 10 ожидают завершения административной процедуры приема.

Победитель парламентских выборов – Движение ANO, в рядах которого к концу 2017 года состояло 3 039 человек, за год расширил свою членскую базу только на 130 человек.

Антон Каймаков
25-02-2018 oбновлено
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