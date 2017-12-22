Парламент рассмотрит вопрос отмены закона, ограничивающего работу магазинов в праздники

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Фракция гражданских демократов внесла проект отмены закона, запрещающего в дни государственных праздников работу магазинов площадью свыше 200 м2.

Согласно закону, принятому в 2016 г., крупные магазины должны быть закрыты 1 января, в Пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября и на Рождество – 25 и 26 декабря. В Сочельник, 24 декабря, работа разрешена только до 12 ч дня.

Противники запрета указывают на то, что «закон доказал свою неэффективность» и «является вмешательством государства в коммерческую сферу». Правительство занимает по вопросу отмены закона нейтральную позицию.

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