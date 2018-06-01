Парламент проголосовал за отмену полной неприкосновенности судей Конституционного суда

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Вслед за депутатами и сенаторами полный иммунитет по привлечению к уголовной ответственности может быть снят и с судей Конституционного суда. За соответствующую поправку к закону, предложенную Сенатом ЧР, проголосовали депутаты Нижней палаты парламента.

Новелла закона принимается с целью уровнять ответственность за совершенные нарушения закона судей Конституционного суда и прочих граждан. Также поправка предусматривает, что судья может потребовать рассмотрение своего дела дисциплинарной комиссией. В настоящее время судья Конституционного суда может получить за свой проступок лишь порицание.

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