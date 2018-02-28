Парламент поддержал предложение компартии о налоге на средства, выплачиваемые церкви в рамках реституции

Государство может обложить налогом денежную компенсацию, которая ежегодно выделяется церковным организациям за имущество, не возвращенное им в соответствии с законом о реституции.

Парламент поддержал предложение, внесенное фракцией коммунистов (KSČM), несмотря на протесты со стороны депутатов от ODS, христианских демократов и TOP-09. Критики закона указывают, что в данном случае налогом будет облагаться «компенсация за украденное имущество».

Принятая поправка поступила на рассмотрение в Комитет по бюджету и конституционному законодательству.

Ранее католическая церковь уже указывала, что «нет никаких причин облагать компенсации налогом», а действующее законодательство «выгодно как государству, так и обществу». Кардинал Доминик Дука подчеркивал, что «налог невозможен с юридической точки зрения». Согласно действующему закону, церкви за невозвращенное недвижимое имущество должно быть выплачено в течение 30 лет около 59 млрд крон (около 2,3 млрд евро), без учета инфляции. Средства поступают церкви начиная с 2013 г.