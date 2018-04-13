Парламент поддержал поправку по повышению пособия на рождение ребенка

Парламент ЧР поддержал в первом чтении проект поправки, выдвинутой фракцией ТОР-09, которой увеличивается размер пособия на рождение ребенка для семей со средним и высоким уровнем доходов.

Критика проекта звучала со стороны левых партий, что, однако, не смогло помешать его принятию. Перед вторым чтением новеллу закона рассмотрит парламентский социальный комитет и комиссия по вопросам семьи. Вместо положенных по закону двух месяцев рассмотрение может проходить 80 дней. Глава фракции ТОР-09 Мирослав Калоусек указал на то, что более состоятельные платят и более высокие налоги, чем малоимущие, которые при этом получают различные государственные дотации.

Поправка касается финансовой поддержки со стороны государства, которая частично компенсирует упущенную прибыль в период декретного отпуска тому из родителей, кто занимается уходом за ребенком. Новая редакция закона, которая может вступить в силу уже в сентябре 2018 г., предполагает устранение занижения при расчете базовой ставки пособия, которая в настоящий момент составляет 60 и 30%.