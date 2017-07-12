В среду Парламент одобрил отправку чешской военной миссии в Латвию и Литву. В 2018 и начале 2019 года там будет служить 290 военнослужащих чешской армии. Целью данной операции является укрепление обороны восточного крыла НАТО в ответ на действия России. За отправку миссии проголосовало 119 депутатов. Депутаты должны были голосовать по отправке миссии уже во вторник, однако из-за низкого числа присутствующих оно было перенесено. Голосованию сопутствовала словесная перепалка с проголосовавшими против депутатам коммунистической партии. Председатель оппозиционной ТОР 09 назвал представителей партии «путинской пятой колонной». Министр обороны Мартин Стропницкий напомнил, что, в то время как НАТО отправит в Прибалтику примерно 4000 военнослужащих, Россия на осенние учения у своих западных границ вышлет 80.000 вооруженных военных.