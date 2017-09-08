Парламент одобрил поправку об устранении дискриминации в отношении трудовых мигрантов из ЕС

Омбудсмен ЧР получит право выявлять случаи дискриминации в отношении трудовых мигрантов из ЕС, связанные с их гражданством. Соответствующую поправку к закону одобрил парламент ЧР.

Новелла антидискриминационного закона приводит чешское законодательство в соответствие с нормативами Евросоюза, согласно которым граждане других стан ЕС и члены их семей должны иметь равные права на рынке труда, равную социальную помощь и налоговые льготы. Как указывает правительство, в Чехии занятие вакансии бывает лимитировано гражданством кандидата на должность. Так, работодатели не всегда учитывают профессиональный опыт или квалификацию, приобретенные в другой стране ЕС. Иногда также они предъявляют несоразмерно высокие требования к знанию чешского языка.

В настоящее время проект изменения закона передан на рассмотрение в Сенат.