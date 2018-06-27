Парламент дал шанс сторонникам введения института референдума

Парламент поддержал проекты поправок к Конституции ЧР по введению института общенационального референдума, предложенные SPD Томио Окамуры, социал-демократами и компартией. Предложения отличаются друг от друга по нескольким параметрам, в частности, характером вопросов, которые могут быть выдвинуты на всенародное голосование.

Оппоненты требовали отклонения всех трех представленных проектов, однако потерпели неудачу. За учреждение института референдума выступили депутаты от ANO, пиратов, SPD, социал-демократов и компартии, собрав в поддержку поправки в общей сложности 152 голоса, при необходимом конституционном большинстве в 120 голосов. При обсуждении парламентарии указывали на то, что если поправка о референдуме будет одобрена парламентом, она может быть в дальнейшем заблокирована Сенатом.