Парламент ЧР принял решение лишить А. Бабиша и Я. Фалтынека депутатской неприкосновенности

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Многочасовое обсуждение в нижней палате парламента закончилось – депутаты приняли решение о лишении лидеров движения ANO Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека иммунитета.

При голосовании о лишении иммунитета Андрея Бабиша «за» выступило 123 депутата, 4 были против. При решении вопроса неприкосновенности Ярослава Фолтынека «за» проголосовало 120 членов нижней палаты и 5 – «против». Фракция ANO в голосовании не участвовала, покинув зал заседаний.

Полиция представила запрос о лишении бывшего министра финансов и его соратника по партии депутатской неприкосновенности, чтобы начать в отношении их дело о махинациях с евродотациями на строительство комплекса «Гнездо аиста».

 
 
 
 
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