Парку в Брно присвоено имя выдающегося цыганского музыканта Эугена Хорвата

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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Парк в столице Моравии, на Гвездове улице, с 27 марта 2018 г. носит название «Гвездичка – парк Эугена Хорвата». Городские власти поддержали инициативу местной цыганской общины. Как подчеркнула на торжественной церемонии пресс-секретарь центра «Дром» Алица Геракова, это – первое общественное пространство в Чехии, которое носит имя выдающегося представителя цыганского народа.

Эуген Хорват (1940–2014), известный под псевдонимом Янко, – выдающийся музыкант, скрипач, сохранявший традиции цыганской народной музыки и языка. Его жизнь была связана с Брно, куда он переехал с семьей из Словакии в 1947 г.

 
 
 
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