Мэрия Праги запустила новое мобильное приложение zaparkuju.cz, которое поможет людям с оплатой парковки в платных зонах. Приложение, которое позволяет провести оплату с помощью карты прямо с мобильного телефона, доступно для систем Android и iOS. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Петра Долинека, целью было максимально упростить оплату парковки прямо на месте с помощью мобильного телефона. Таким образом, можно обеспечить и гостевую парковку, достаточно всего лишь знать номер автомобиля.