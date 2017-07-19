Мэрия Праги запустила новое мобильное приложение zaparkuju.cz, которое поможет людям с оплатой парковки в платных зонах. Приложение, которое позволяет провести оплату с помощью карты прямо с мобильного телефона, доступно для систем Android и iOS. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Петра Долинека, целью было максимально упростить оплату парковки прямо на месте с помощью мобильного телефона. Таким образом, можно обеспечить и гостевую парковку, достаточно всего лишь знать номер автомобиля.
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