Пардубицкое авиашоу посетило около 20 тыс. человек

Десятки исторических и современных самолетов могли увидеть посетители традиционной Авиационной ярмарки в аэропорту г. Пардубице. Согласно первым подсчетам, 28-е авиашоу посетило, несмотря на далеко не самый благоприятный прогноз погоды на выходные дни, около 20 тысяч человек.

В воздух взмыли порядка 50 железных птиц. Среди них - истребитель периода Второй мировой войны CAC Boomerang, британские «злюки» Spitfire, Blériot и представители современного поколения: JAS-39 Gripen, российские многофункциональные вертолеты Ми-171 и Mи-24 и ряд других.