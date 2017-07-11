«Парад гордости» в Праге запланирован на 12 августа

Катерина Айзпурвит
11-07-2017
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Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь фестиваля Богдана Рамбоускова, в этом году процессия участников ЛГБТ-движения Prague Pride пройдет по центру чешской столицы в субботу, 12 августа. Как и в прошлые годы, маршрут костюмированного шествия будет проходить от Вацловской площади до парка Летна. В этом году тему фестиваля людей нетрадиционной сексуальной ориентации который будет проходить с 7 по 13 августа, организаторы сформулировали как «различия между толерантностью и уважением». В заявке, поданной в мэрию Праги, указано, что процессия будет состоять из10 000 участников.

 
 
 
 
 
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