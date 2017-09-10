«Палавский сбор винограда» посетило 65 тысяч поклонников моравского вина

Праздник «Палавский сбор винограда», который отмечался в Микулове в этом году уже в 70-й раз, собрал рекордное число посетителей. На мероприятии, где были представлены лучшие сорта моравского вина и бурчака 60 виноделов, с пятницы до воскресенья побывало 65 тысяч человек. Рубеж рошлого года в 56 тысяч гостей был преодолен, сообщил организатор мероприятия.

Посетители смогли не только продегустировать региональные образцы вина там, где оно рождается, но и оценить местное кулинарное мастерство, полюбоваться традиционным костюмированным шествием короля Вацлава IV и королевы, побывать на концертах популярных чешских групп No Name, Mig 21 и других исполнителей, а также ближе познакомиться с особенностями производства этого благородного напитка.