Палата депутатов ратифицировала чешско-словацкий договор о взаимной охране воздушного пространства

7 сентября нижняя палата Парламента ЧР большинством голосов ратифицировала договор о взаимной охране воздушного пространства со Словакией. Документ поддержали 73 из 104 депутатов. Сенат Чехии одобрил договор еще в июле. Теперь для вступления в силу его должен подписать президент Милош Земан.

Напомним, что договор был подписан министром обороны Чехии Мартином Стропницки и его коллегой Петером Гайдошом в феврале 2017 года. Он, в частности, предусматривает, что военное командование одной из двух стран может обратиться к соседям с просьбой о помощи в случае временного или длительного выхода из строя своей техники и персонала. Кроме того, расширяются правовые возможности для взаимных действий на соседней территории: например, военные пилоты при переходе под командование второй стороны смогут использовать боевое оружие.