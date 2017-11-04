Падение дефицита пенсионной системы

Антон Каймаков
04-11-2017
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Финансовый баланс чешской пенсионной системы продолжает улучшаться. Приток средств пенсионного страхования почти полностью покрывает обязательные выплаты. В конце сентября дефицит пенсионного счета составлял лишь 4,11 миллиарда крон (160 миллионов евро). Это лучший показатель за 9 лет. Данные опубликовало Чешское статистическое управление.

Для сравнения – в конце 2016 года дефицит государственной пенсионной системы составлял более 16 миллиардов крон (622,5 миллиона евро), а в середине 2017 года 7,5 миллиардов крон (292 миллиона евро). Эксперты считают, что сокращение дефицита пенсионной системы связано с ростом чешской экономики, увеличением зарплат и рекордно низким уровнем безработицы. В 2018 году, по прогнозу специалистов, пенсионная система страны могла бы оказаться в профиците.

 
 
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