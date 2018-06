Оззи Осборн выступает в пражских Летнянах

В пражском выставочном центре в Летнянах в среду вечером в 21 ч. состоится концерт рок-легенды Оззи Осборна. Известный певец прибыл в Прагу в рамках турне Farewell World. Осборн отмечает 50-ю годовщину своей музыкальной карьеры, стартовавшей в составе музыкального коллектива Black Sabbath, основанного в 1968 году.

Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears имеют статус четырежды платиновых. 15 июня в пражской 02 Арене состоится также концерт Arcade Fire, 1 июля там же выступит Pearl Jam. В аэропорту Летняны на 20 июня запланирован концерт Iron Maiden, а 4 июля в Летнянах выступит легендарная группа Rolling Stones.