Оззи Осборн выступает в пражских Летнянах

Эва Туречкова
13-06-2018
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В пражском выставочном центре в Летнянах в среду вечером в 21 ч. состоится концерт рок-легенды Оззи Осборна. Известный певец прибыл в Прагу в рамках турне Farewell World. Осборн отмечает 50-ю годовщину своей музыкальной карьеры, стартовавшей в составе музыкального коллектива Black Sabbath, основанного в 1968 году.

Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears имеют статус четырежды платиновых. 15 июня в пражской 02 Арене состоится также концерт Arcade Fire, 1 июля там же выступит Pearl Jam. В аэропорту Летняны на 20 июня запланирован концерт Iron Maiden, а 4 июля в Летнянах выступит легендарная группа Rolling Stones.

 
 
 
 
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