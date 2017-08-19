Ответное письмо пришло через 28 лет

История с затерявшейся открыткой, которая была доставлена из Сочи в Прагу через 28 лет, получила продолжение. Благодаря СМИ, раструбившим о "письме из прошлого" буквально по всему свету, восстановилась связь времен.

Иван Гануш, чьей маме была адресована поздравительная открытка от супругов Павликовских, отосланная из Сочи 7 марта 1989 года, попытался разыскать старых знакомых своих родителей. Однако на письмо, отправленное непосредственно по сочинскому адресу, указанному на конверте, какой-либо весточки не последовало.

Тем не менее ответ все таки был получен. Историю о послании, добравшемся до адресата через 28 лет, рассказало телевидение. По электронной почте Ивану Ганушу пришло письмо от племянницы врачей Наталии и Алексея Павликовских, которая, однако, уже не живет в России. Несмотря на это, она сохраняла связь с родственниками у которых жила до своих 14 лет. Позже пожилая тетя провела у нее последний год своей жизни. Старые знакомые из России и Чехии уже не смогли встретиться вновь, но их родственники ныне могут восстановить дружбу между семьями.

О письме, путешествовавшем к адресату почти три десятилетия Радио Прага рассказало на своем сайте http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/pismo-iz-sssr-kotoroe-vse-taki-doshlo 4 августа 2017 года.