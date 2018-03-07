Отставка З. Ондрачека не повлияет на переговоры ANO с коммунистами, заверил глава парламентской фракции

Председатель парламентской фракции движения ANO Ярослав Фалтынек полагает, что отставка с поста главы Комиссии по контролю Генеральной инспекции служб правопорядка, в которую подал коммунист Зденек Ондрачек, не должна повлиять на ход переговоров о поддержке правительства во главе ANO со стороны Коммунистической партии Чехии и Моравии. Против назначения функционера, учавствовашего в разгоне студенческой демонстрации 1989 г., на этой неделе протестовали тысячи граждан в 17 чешских и моравских городах.

Фалтынек также отвергает предположение о том, что уход Ондрачека с данной должности является результатом политической сделки между упомянутыми партиями, несмотря на то, что премьер-министр А. Бабиш от ANO считал его отставку обоснованной.

Фалтынек также не предполагает, что коммунисты вновь выдвинут Ондрачека, который, тем не менее, остается членом комиссии, на высокий пост.