Отставка З. Ондрачека не повлияет на переговоры ANO с коммунистами, заверил глава парламентской фракции

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Председатель парламентской фракции движения ANO Ярослав Фалтынек полагает, что отставка с поста главы Комиссии по контролю Генеральной инспекции служб правопорядка, в которую подал коммунист Зденек Ондрачек, не должна повлиять на ход переговоров о поддержке правительства во главе ANO со стороны Коммунистической партии Чехии и Моравии. Против назначения функционера, учавствовашего в разгоне студенческой демонстрации 1989 г., на этой неделе протестовали тысячи граждан в 17 чешских и моравских городах.

Фалтынек также отвергает предположение о том, что уход Ондрачека с данной должности является результатом политической сделки между упомянутыми партиями, несмотря на то, что премьер-министр А. Бабиш от ANO считал его отставку обоснованной.

Фалтынек также не предполагает, что коммунисты вновь выдвинут Ондрачека, который, тем не менее, остается членом комиссии, на высокий пост.

 
 
 
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