Отождествлять цыган с неприспосабливаемыми М. Земан не имел права, считают члены Совета правительства

Представители чешского Совета правительства по делам цыганского меньшинства из числа цыган отмежевались от высказывания президента Милоша Земана о том, что «90% неприспосабливаемых граждан, скорее всего, составляют цыгане».

«Глава государств не имеет права публично делать такие заявления без приведения каких-либо официальных данных», сообщили члены упомянутого совета в открытом письме президенту Чешской Республики, обнародованном на портале Romea.cz. Одновременно они призвали сограждан не оказывать Милошу Земану поддержку в грядущих общенародных президентских выборах, запланированных на январь 2018 года.

М. Земан критически высказался о представителях ромского меньшинства в четверг в интервью телеканалу Barrandov, в котором была затронута и тема доклада ООН. Авторы доклада, в частности, призывают Чехию улучшить как ситуацию в сфере соблюдения прав человека в целом, так и интеграцию цыган в чешское общество.