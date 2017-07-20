21 июля в Голашовице начнется традиционная трехдневная ярмарка «Сельские торжества» (Selské slavnosti). Тысячи туристов в юбилейный 20-й раз съедутся в селение в Южной Чехии, внесенное в список всемирного наследия UNESCO, чтобы ощутить атмосферу старинной деревни и полюбоваться работой мастеров, сохраняющих искусство традиционных ремесел. На более чем 200 торговых палатках будут выставлены на продажу различные изделия из керамики, кожи и лозы, кружева, тканая одежда и многое другое. Специально для детей будут организованы творческие художественные мастерские, где они смогут попробовать напечатать различные мотивы на футболки и сумки при помощи специальных печатей, сделать бусы и ожерелья, украсить пряники и ковать на наковальне. Посетителей выставки также ожидает богатая культурная программа.