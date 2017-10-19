Открывается фестиваль «Струны осени»

С 20 октября по 9 ноября в чешской столице пройдет фестиваль «Струны осени». В течение этого времени состоится ряд концертов известнейших исполнителей мировой музыкальной сцены, в том числе скрипача Мартина Хейса, солиста группы Lambchop Курта Вагнера, джаз-рокового гитариста и композитора Ральфа Таунера и др.

Фестиваль, который проводится в 21-й раз, ежегодно посещают звезды современной международной музыкальной сцены различных жанров: классической музыки, джаза, кроссовера, старинной музыки, world music и др. Среди именитых гостей «Струн осени» последних лет - звезда бродвейских мюзиклов Грегори Портер, джазовая дива Кассандра Уилсон, виртуоз виолончели Йо Йо Ма, королева стиля фадо Мариза и гений фортепьянных импровизаций Джейсон Моран.