Открывается фестиваль «Струны осени»

Тимур Кашапов
19-10-2017
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С 20 октября по 9 ноября в чешской столице пройдет фестиваль «Струны осени». В течение этого времени состоится ряд концертов известнейших исполнителей мировой музыкальной сцены, в том числе скрипача Мартина Хейса, солиста группы Lambchop Курта Вагнера, джаз-рокового гитариста и композитора Ральфа Таунера и др.

Фестиваль, который проводится в 21-й раз, ежегодно посещают звезды современной международной музыкальной сцены различных жанров: классической музыки, джаза, кроссовера, старинной музыки, world music и др. Среди именитых гостей «Струн осени» последних лет - звезда бродвейских мюзиклов Грегори Портер, джазовая дива Кассандра Уилсон, виртуоз виолончели Йо Йо Ма, королева стиля фадо Мариза и гений фортепьянных импровизаций Джейсон Моран.

 
 
 
 
 
 
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