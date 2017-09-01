От африканской свиной чумы в Злинском крае погибло более ста кабанов

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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В Злинском крае, где находится очаг заражения, погибло в общей сложности 125 кабанов, у 80% которых был выявлен штамм вируса африканской свиной чумы. Все подтвержденные случаи заражения зафиксированы в зоне повышенного риска, сообщает пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления Петр Майер.

В настоящей момент продолжается отлов диких кабанов, в том числе с помощью специальных клеток. Отстрел дичи в зоне эпидемии запрещен. Африканская чума была обнаружена у погибших животных в конце июня. Вирус переносят дикие животные, и для человека он опасности не представляет.

 
 
 
 
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