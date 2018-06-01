Освобождение под залог водителя из РФ, виновного в ДТП с летальным исходом, было ошибкой прокурора

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Прокурор, предложившая выпустить под залог гражданина России, сбившего насмерть в центре Праги туристку из Колумбии, совершила ошибку. К такому выводу пришла комиссия городской прокуратуры, выводы которой опубликовал сайт Aktuálně.cz. В настоящее время рассматривается вопрос о наложении взыскания.

Россиянин, который в январе 2018 г. был выпущен под залог один миллион крон (39 200 евро), покинул территорию Чехии несмотря на подписку о невыезде. Судом выдан ордер на его задержание.

В новогоднюю ночь, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, обвиняемый сбил туристку из Колумбии, которая в результате аварии скончалась. По обвинению в причинении смерти по неосторожности россиянину грозит до 8 лет тюремного заключения; в случае переквалификации – до 15 лет.

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