Остравские ученые открыли новый вирус

Ученые Остравского университета открыли ранее неизвестный вирус, получивший название OstraVirus.

Вирус, который был выявлен случайно во время изучения биологического разнообразия, не похож на другие подобные микроорганизмы. «Он настолько отличается от них, что нам пришлось использовать специальную методику расчета, чтобы доказать, что речь идет именно о вирусе», - сообщил директор остравской лаборатории Вячеслав Юрченко, родом из Украины.

Результаты исследования были опубликованы специализированным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), сообщил пресс-секретарь Остравского университета Адам Соустружник.