Останки Йозефа Берана будут перенесены в Чехию

Останки кардинала Йозефа Берана, который скончался в 1969 году, находясь в эмиграции в Риме, и ставший единственным чехом, погребенным в храме святого Петра, будут перевезены в Чехию. Посол Чешской Республики в Ватикане Павел Вошаглик сообщил, что Папа Римский Франциск дал на это согласие.

Вошаглик в сентябре 2017 года обратился по этому вопросу с письмом к кардиналу Пьетро Паролини, государственному секретарю Святого Престола и главе его дипломатического отдела. «В своем завещании кардинал Йозеф Беран выразил пожелание быть похороненным в Праге или в родном Пльзене. Кардинал Доминик Дука хочет исполнить его волю», - сказал ранее пресс-секретарь пражского архиепископата Станислав Земан, который также добавил, что перенос останков кардинала Берана в собор святого Вита помог бы залечить рану, которая была нанесена храму, когда 19 июня 1949 года органы госбезопасности отменили проведение Праздника Тела Христова.