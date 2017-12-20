Oркестр Чешской филармонии выступит под управлением будущего главного дирижера Семена Бычкова

Oркестр Чешской филармонии в среду, 20 декабря, выступит в пражском Рудольфинуме под управлением будущего своего музыкального руководителя, выдающегося американского дирижера Семена Бычкова, эмигрировавшего из СССР в 1974 г.

Пианист Иво Каганек исполнит в сопровождении оркестра Двойной концерт для двух струнных оркестров, рояля и литавр (1938) Богуслава Мартину, которое является одним из наиболее значимых произведений чешского композитора, написанных в 1930-е годы. Сочинение прозвучит в зале им. Дворжака в ближайшие дни еще дважды – в четверг и пятницу.

Семен Бычков заменит в новом сезоне главного дирижера оркестра Чешской филармонии Иржи Белоглавека, ушедшего из жизни в мае 2017 г.