Организаторы фестивалей ожидают практическое сотрудничество, а не поучения

Антон Каймаков
03-07-2017
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Организаторы массовых мероприятий критикуют методичку Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами МВД Чехии, которая должна повысить степень безопасности во время фестивалей, концертов и на дискотеках. Рекомендации, содержащиеся в методичке, например, об инструктировании обслуживающего персонала, которого должно быть достаточно, вовремя заявить о проведении мероприятия, а в случае проблем вызвать полицию, по мнению организаторов массовых мероприятий, имеют общий характер. Вместо того чтобы расписывать «само собой разумеющееся» организаторы скорее нуждаются в реальном сотрудничестве со специалистами по безопасности.

 
 
 
 
 
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