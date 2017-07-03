Организаторы массовых мероприятий критикуют методичку Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами МВД Чехии, которая должна повысить степень безопасности во время фестивалей, концертов и на дискотеках. Рекомендации, содержащиеся в методичке, например, об инструктировании обслуживающего персонала, которого должно быть достаточно, вовремя заявить о проведении мероприятия, а в случае проблем вызвать полицию, по мнению организаторов массовых мероприятий, имеют общий характер. Вместо того чтобы расписывать «само собой разумеющееся» организаторы скорее нуждаются в реальном сотрудничестве со специалистами по безопасности.