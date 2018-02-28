Организатор двух железнодорожных аварий обвинен в терроризме

В отношении 70-летнего гражданина Чехии, организовавшего летом 2017 г. две аварии поездов в районе г. Млада Болеслав, выдвинуто обвинение в терроризме. Пожилой мужчина был задержан на прошлой неделе полицией и помещен под стражу. Как сообщает издание Lidovky.cz, своими действиями обвиняемый хотел вызвать ненависть в отношении мусульман. Ему грозит пожизненное заключение.

Во время обеих аварий, которые произошли из-за того, что злоумышленник, по версии следствия, перегораживал ж/д путь спиленным стволом дерева, никто не пострадал. В пригородных поездах находилось около 10 пассажиров. На месте происшествия подозреваемый оставлял сообщения, имитирующие призывы к джихаду. Он также распространял листовки, где в намеренно искаженном тексте на чешском языке сообщал от лица некоего джихадиста о планах совершать теракты на территории Чехии.