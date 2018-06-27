Организация «Друзья Милоша Земана» арендовала помещения в Пражском Граде по заниженной цене

Как сообщает газета Lidové noviny, организация «Друзья Милоша Земана» арендовала помещения виллы в Градчанах, принадлежащей Управлению Пражского Града, по цене 5291 крона (207 евро) в месяц, что значительно ниже рыночной стоимости. Договор аренды был подписан канцлером Града Вратиславом Мынаржом, что, по мнению издания, является конфликтом интересов.
Организация «Друзья Милоша Земана», председателем правления которой является Мынарж, взяла на себя значительную часть расходов по предвыборной компании президента, израсходовав в общей сложности 11,5 млн крон (451 000 евро).
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International
Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии