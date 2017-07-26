Опрос: Полиции доверяет 65% чешских граждан

Антон Каймаков
26-07-2017
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Согласно результатам июньского опроса, проведенного агентством STEM, к полицейским в настоящее время питает доверие 65% граждан страны. Это самый лучший показатель за 25 лет. Всем остальным кроме полиции инстанциям, связанным с процессом уголовным делопроизводством, то есть прокуратуре и судам, доверяет 46% населения Чехии. Опросы на данную тему проводятся с 1993 года. В течение 90-х годов рейтинг доверия полиции колебался от 27 до 40%. В сентябре 2002 показатель, после наводнений, подскочил с 46% до 63%, однако уже в октябре того же года опустился до 38%. С 2005 года доверие граждан к полицейским постоянно увеличивается.

 
 
 
 
 
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