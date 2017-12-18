Опрос: Граждане отдают предпочтение премьеру Андрею Бабишу

Согласно результатам опроса, проведенного агентством Median по заказу Чешского радио, 44% граждан страны считает, что премьером должен остаться Андрей Бабиш, даже если его кабинет не сможет заручиться доверием депутатов с первой попытки. 19% респондентов в этом случае высказывается за внеочередные выборы. Президента Милоша Земана, заявившего о намерении предоставить Андрею Бабишу также и вторую попытку для формирования кабинета министров, поддерживает 23% граждан.

21% участников опроса уверен, что сформированный кабинет должен править страной как можно дольше, даже в ситуации «без доверия» Палаты депутатов. Чаще всего в поддержку такого варианта высказываются избиратели движения ANO (победитель парламентских выборов), приверженцы движения Свобода и прямая демократия, а также сторонники компартии.