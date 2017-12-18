Опрос: Граждане отдают предпочтение премьеру Андрею Бабишу

Антон Каймаков
18-12-2017 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно результатам опроса, проведенного агентством Median по заказу Чешского радио, 44% граждан страны считает, что премьером должен остаться Андрей Бабиш, даже если его кабинет не сможет заручиться доверием депутатов с первой попытки. 19% респондентов в этом случае высказывается за внеочередные выборы. Президента Милоша Земана, заявившего о намерении предоставить Андрею Бабишу также и вторую попытку для формирования кабинета министров, поддерживает 23% граждан.

21% участников опроса уверен, что сформированный кабинет должен править страной как можно дольше, даже в ситуации «без доверия» Палаты депутатов. Чаще всего в поддержку такого варианта высказываются избиратели движения ANO (победитель парламентских выборов), приверженцы движения Свобода и прямая демократия, а также сторонники компартии.

Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0

Kого чехи считают богатым?

Кто, по мнению чехов, является богатым человеком? Как показало недавнее исследование, проведенное агентством GfK по заказу лотерийной…
Андрей Бабиш, фото: ЧТК

Новый кабинет – программа есть, поддержки нет

Новое правительство Чехии представило на суд парламентских партий свою программу. Премьер Андрей Бабиш начинает поиски сторон, которые могли…
Томио Окамура, Марин Ле Пен и Герт Вилдерс, фото: ЧТК

«Форум антиимиграционных политиков – итог бездействия традиционных партий»

Небезызвестный нидерландский политик Герт Вилдерс надеется, что "Прага и впредь будет держать врата на запоре, чтобы через них не мог хлынуть…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 