Оправданная по обвинению в убийствах медсестра требует компенсацию в размере 5 млн крон

Бывшая медицинская сестра Вера Марешова намерена взыскать с государства 5 млн крон (192 тыс. евро) в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб. По обвинению в убийствах Марешова провела более года в камере предварительного заключения.

Медсестру обвинили в том, что она в период с 2010 по 2014 г. умерщвляла пациентов больницы Румбурка, вводя им повышенную дозу раствора калия хлорида. Марешова таким образом якобы стремилась упростить себе работу во время сложных дежурств. По этому обвинению сотруднице больницы грозило пожизненное заключение. В июле 2016 г. Верховный суд оправдал обвиняемую, не найдя подтверждений насильственной смерти скончавшихся пациентов.

Ранее Вера Марешова уже получила компенсацию от государства в размере миллиона крон (около 38 тыс. евро).