Оппозиция считает «насмешкой» назначение правительства при поддержке компартии в День памяти жертв коммунистического режима

Оппозиционные политики из рядов STAN, христианских демократов, гражданских демократов и «Пиратов» осудили назначение в День памяти жертв коммунистического режима, который отмечается 27 июня, первого после «бархатной» революции правительства, которое формируется при поддержке коммунистической партии.
На пресс-конференции в парламенте депутаты назвали этот факт «насмешкой над памятью репрессированных, брошенных за решетки и убитых». Председатель ЧСДП Ян Гамачек, отвечая агентству ČTK на вопрос о выборе даты, сообщил, что день был выбран с учетом графика президента и премьера.
Правительство, которое формируют движение ANO и социал-демократы, при утверждении парламентом будет опираться на поддержку фракции коммунистов.
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
«Страна, которая оккупирует другую, не может быть свободной»
Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International