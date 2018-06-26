Оппозиция считает «насмешкой» назначение правительства при поддержке компартии в День памяти жертв коммунистического режима

Оппозиционные политики из рядов STAN, христианских демократов, гражданских демократов и «Пиратов» осудили назначение в День памяти жертв коммунистического режима, который отмечается 27 июня, первого после «бархатной» революции правительства, которое формируется при поддержке коммунистической партии.

На пресс-конференции в парламенте депутаты назвали этот факт «насмешкой над памятью репрессированных, брошенных за решетки и убитых». Председатель ЧСДП Ян Гамачек, отвечая агентству ČTK на вопрос о выборе даты, сообщил, что день был выбран с учетом графика президента и премьера.

Правительство, которое формируют движение ANO и социал-демократы, при утверждении парламентом будет опираться на поддержку фракции коммунистов.