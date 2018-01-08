Оппозиция Центральной Чехии хочет добиться от Брюсселя вердикта по «Гнезду аиста»

Катерина Айзпурвит
08-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Оппозиционные политики, являющиеся членами комитета Регионального совета Центральной Чехии выступают против исключения комплекса «Гнездо аиста» из списков реципиентов европейских дотаций. Таким образом оппозиция рассчитывает добиться однозначного вердикта Брюсселя в отношении данного проекта, против которого выдвинуто обвинение в мошенничестве при получении европейских дотаций.

Свое намерение голосовать против исключения из списков в интервью газете Hospodářské noviny подтвердило 8 из 15 членов комитета, от гражданских демократов (ODS), TOP-09 и движения «Старосты и независимые» (STAN). Голосование по этому вопросу может состояться в конце января - начале февраля 2018 г.

Минфин, со своей стороны, утверждает, что проект может быть изъят из списков финансирования ЕС вне зависимости от исхода голосования.

Напомним, что в отношении компании «Ферма "Гнездо аиста"», получившей из фондов Евросоюза 50 млн крон (около 2 млн евро), чешской полицией ведется следствие по подозрению в незаконном получении евродотаций. Обвинение по делу выдвинуто в отношении 11 человек, в том числе премьер-министра Андрея Бабиша, членов его семьи, а также главы парламентской фракции ANO Ярослава Фалтынека.

Оценка степени законности получения дотаций дана в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), который, однако, еще не был опубликован в открытом доступе.

Катерина Айзпурвит
08-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 