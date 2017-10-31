Оппозиционная партия ТОР 09 намерена воспрепятствовать формированию меньшевистского кабинета

Мирослав Калоусек, глава оппозиционной партии ТОР 09, заполучившей по итогам парламентских выборов лишь 7 депутатских мандатов, призывает воспрепятствовать формированию кабинета меньшинства, возглавляемого председателем Движения ANO Андреем Бабишом (субъект-победитель выборов, 78 мандатов). Политик намерен вступить в переговоры с другими парламентскими субъектами и заблокировать выборы спикера Палаты депутатов. «Только после выборов нового председателя Нижней палаты старое правительство может подать в отставку», - напоминает Мирослав Калоусек, который преследует цель не позволить в течение длительного срока править страной кабинету, который не сможет заручиться доверием парламентариев.

Напомним, что ни одна из чешских парламентских партий не выразила желания вступить в коалицию с победителем выборов. Тем самым, исключается формирование кабинета, располагающего большинством депутатских голосов.