ООН представила доклад о правах человека в Чехии

ООН рекомендует Чехии активнее поддерживать процесс интеграции в общество цыган, усилить борьбу с расизмом, ксенофобией и исламофобией, а также продолжать прикладывать усилия по обеспечению равноправия мужчин и женщин.

Положительную оценку получили шаги, которые Чехия предпринимает в сфере интеграции в общеобразовательную систему детей с особенностями развития. Был также отмечен успех чешского правительство в вопросе приобретения у собственников свинофермы, находящейся на месте бывшего цыганского концлагеря в Летах.

В так нах. универсальном периодическом обзоре, который регулярно составляется ООН, анализируется ситуация с соблюдением прав человека в каждой из 193 стран-членов организации. Проверки каждые 4,5 года проводят представители других стран и неправительственных организаций. Доклады о ситуации в Чешской Республике составлялись ранее в 2008 и 2012 гг.